Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед».
Американский клуб опубликовал в соцсети Х видео с трофеем Лиги Европы, в котором цвета «Аталанты» меняются на цвета «Атланты». «Те же полоски, только цвета разные», — говорится в подписи к ролику.
Пресс-служба сборной России по футболу пожелала Миранчуку титулов с «Атлантой» и отметила, что ждет празднований с триколором.
Инсайдер Фабрицио Романо ранее писал, что «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн. Агент Миранчука Вадим Шпинев говорил, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.
Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 года, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».
В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.
На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.
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