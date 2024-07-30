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Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»

Стоимость трансфера полузащитника сборной России оценивается в €15 млн
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед».

Американский клуб опубликовал в соцсети Х видео с трофеем Лиги Европы, в котором цвета «Аталанты» меняются на цвета «Атланты». «Те же полоски, только цвета разные», — говорится в подписи к ролику.

Пресс-служба сборной России по футболу пожелала Миранчуку титулов с «Атлантой» и отметила, что ждет празднований с триколором.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее писал, что «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн. Агент Миранчука Вадим Шпинев говорил, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.

Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 года, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».

В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.

На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол MLS Алексей Миранчук Аталанта Атланта Юнайтед
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