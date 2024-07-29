 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Второй заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Первый тренировочный заплыв должен был состояться утром 28 июля, второй — 29-го
Париж
Париж (Фото: Reuters)

Второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает AFP.

Первый тренировочный заплыв должен был состояться утром 28 июля, второй — 29-го.

По утверждению оргкомитета, качество воды ухудшилось из-за проливных дождей. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.

Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.

Второй заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды
Video

Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 триатлон Сена МОК Эмманюэль Макрон Томас Бах
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Бах Томас фото

Бах Томас

29 декабря 1953 года
Материалы по теме
Какие рекорды будут побиты на Олимпиаде в Париже
Спорт
Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Генштаб ВСУ назвал «самый горячий» участок фронтаПолитика, 10:40
Джокович раскритиковал правила на ОлимпиадеСпорт, 10:30
Биткоин достиг максимума июля на фоне заявлений ТрампаКрипто, 10:30
Минздрав Карелии рассказал, какие силы направлены на БеломорканалОбщество, 10:29
Второй заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества водыСпорт, 10:29
ФСБ сообщила о задержании завербованного украинской разведкой россиянинаПолитика, 10:28
Прорыв дамбы на Беломорканале. ВидеоОбщество, 10:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор Ленобласти сообщил о ночной атаке беспилотников на регионПолитика, 10:19
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 10:18
Туман в Новосибирске, из-за которого задержали более 20 авиарейсов. ВидеоОбщество, 10:15
Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕСПолитика, 10:11
НДФЛ на продажу золотых слитков вернулся. Как его снизитьPro, 10:07
Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачамБизнес, 10:00
Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки на БеломорканалеОбщество, 09:57