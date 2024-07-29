Второй заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды

Первый тренировочный заплыв должен был состояться утром 28 июля, второй — 29-го

Париж (Фото: Reuters)

Второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает AFP.

Первый тренировочный заплыв должен был состояться утром 28 июля, второй — 29-го.

По утверждению оргкомитета, качество воды ухудшилось из-за проливных дождей. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.

Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.

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Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.