Рублев с «баранкой» выиграл первый матч на Уимблдоне

На старте Уимблдона Рублев встречался с сербом Джере и победил его в четырех сетах. Также во второй круг пробился Хачанов, который обыграл американца Макдональда, а Сафиуллин уступил на старте итальянцу Дардери

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев начал выступление на Уимблдоне с победы над сербом Ласло Джере. Турнир «Большого шлема» с призовым фондом £53,5 млн (€62,6 млн) проходит на травяных кортах в Лондоне.

Рублев одержал победу со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).

Следующим соперником россиянина будет Ллойд Харрис из ЮАР (320-я ракетка мира).

Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP, но после Уимблдона поднимется выше и опередит Даниила Медведева, проигравшего в первом круге.

В прошлом году Рублев уступил на Уимблдоне в первом же матче, а его лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в 2023 году.

Ранее в понедельник во второй круг турнира вышел россиянин Карен Хачанов (20-й) — он со счетом 7:5, 6:4, 6:4 победил американца Маккензи Макдональда (88-й).

Еще один россиянин Роман Сафиуллин (75-й) не смог преодолеть первый круг — он в пяти сетах проиграл итальянцу Лучано Дардери (59-й) — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.

В женском разряде успешно стартовала на турнире вторая ракетка России Диана Шнайдер. Она одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.