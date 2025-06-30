 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,75 x 3,65 2 5,5 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,25 x 6,5 2 11 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,67 x 3,95 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,62 x 4 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,9 x 3,4 2 2 Теннис Уимблдон. Мужчины Бонзи Б Медведев Д 1 1,05 x 2 10 Теннис Уимблдон. Женщины Андреева М Шериф М 1 1,03 x 2 13 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев впервые проиграл на старте Уимблдона

Даниил Медведев сенсационно проиграл 64-й ракетке мира на старте Уимблдона
Медведев, девятая ракетка мира, в четырех сетах проиграл французу Бонзи в первом круге. Предыдущие два розыгрыша Уимблдона Медведев доходил до полуфинала. В этом году россиянин не выигрывал на «мэйджорах» больше одного матча
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема» с призовым фондом £53,5 млн (€62,6 млн).

Медведев, занимающий девятое место в рейтинге ATP, на старте турнира встречался с французом Бенжаменом Бонзи (64-й) и уступил со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Матч продолжался больше трех часов.

Медведев впервые уступил на старте основной сетки Уимблдона, а также проиграл три матча подряд на турнирах «Большого шлема» — ранее на Australian Open он вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.

Бонзи в 2017-м выбил Медведева на старте «Ролан Гаррос».

Следующим соперником Бонзи будет чех Вит Копршива (78-й) или австралиец Джордан Томпсон (44-й).

Стали известны первые соперники Андреевой и Медведева на Уимблдоне
Спорт
Мирра Андреева

В 2023 и 2024 годах Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала, где оба раза проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Медведев снова вылетел из топ-10 рейтинга.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Главная сенсация «Ролан Гаррос» проиграла в квалификации Уимблдона
Спорт
Медведев в шутку пожелал Бублику попасть к Алькарасу на Уимблдоне
Спорт
Лучший французский теннисист снялся с Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца Общество, 17:17
Почему композитная архитектура — новый инструмент импортозамещения ПО Отрасли, 17:15
Minval сообщил о задержании в Баку главы редакции и шеф-редактора Sputnik Политика, 17:13
Федерация бокса осудила спортсменку, угощавшую обезьяну вейпом в Крыму Спорт, 17:06
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Синоптики пообещали москвичам «свет в конце тоннеля» холодной погоды Общество, 16:58
У «Мечела» сменился гендиректор Бизнес, 16:53
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Падение курса доллара с начала года стало худшим за полвека Инвестиции, 16:47
Почему тарифные переговоры США с крупнейшими партнерами зашли в тупик Политика, 16:42
Владимир Тодоров покинет пост главреда «Ленты.ру» Технологии и медиа, 16:38
Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении ₽32 млн Политика, 16:37
Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за недружественных действий Баку⁠ Политика, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 115 пунктов Инвестиции, 16:28