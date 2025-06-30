Даниил Медведев впервые проиграл на старте Уимблдона
Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема» с призовым фондом £53,5 млн (€62,6 млн).
Медведев, занимающий девятое место в рейтинге ATP, на старте турнира встречался с французом Бенжаменом Бонзи (64-й) и уступил со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Матч продолжался больше трех часов.
Медведев впервые уступил на старте основной сетки Уимблдона, а также проиграл три матча подряд на турнирах «Большого шлема» — ранее на Australian Open он вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.
Бонзи в 2017-м выбил Медведева на старте «Ролан Гаррос».
Следующим соперником Бонзи будет чех Вит Копршива (78-й) или австралиец Джордан Томпсон (44-й).
В 2023 и 2024 годах Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала, где оба раза проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
Медведев снова вылетел из топ-10 рейтинга.
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