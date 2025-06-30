Федерация бокса осудила спортсменку, угощавшую обезьяну вейпом в Крыму

Кандидат в мастера спорта по боксу, выступающая за ЮФО и СКФО, снимала на видео, как поочередно курила вейп с орангутаном в зоопарке. В федерации назвали ее поступок неподобающим и обещали наказать за нарушение кодекса этики

Дисциплинарно-этическая комиссия Федерации бокса России накажет спортсменку, которая угощала вейпом орангутана в зоопарке, за нарушение кодекса этики, сообщила пресс-служба организации.

Видео с боксершей и обезьяной ранее опубликовал телеграм-канал «Mash на волне», который указал, что инцидент произошел в крымском парке львов «Тайган». Девушка затягивалась электронной сигаретой, после чего отдавала ее орангутану Дане, и та повторяла.

В федерации сочли поведение боксерши неподобающим и подрывающим авторитет других cпортсменов и тренеров.

В организации уточнили, что боксерша является кандидатом в мастера спорта и представляет на соревнованиях Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Федерация также заявила, что выступает против курения.

Орангутан Дана живет в «Тайгане» с 2018 года.