Месси назвал ожидаемым разгромное поражение от бывшего клуба на ЧМ

Месси назвал ожидаемым разгромное поражение от ПСЖ на командном чемпионате мира

Месси считает, что «Интер Майами» оставил хорошее впечатление от выступления на клубном чемпионате мира

Лионель Месси (Фото: Sandra Montanez / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал ожидаемым разгромное поражение в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против французского ПСЖ (0:4). Аргентинца цитирует DSports.

«Это было ожидаемо. ПСЖ — отличная команда, все-таки победитель последней Лиги чемпионов. И, честно говоря, они отлично играли, — отметил аргентинец. — Мы очень ждали этого матча, старались сделать все возможное. Думаю, мы оставили хорошее впечатление от выступления на клубном чемпионате мира».

«Интер Майами» — единственный американский клуб из трех, который пробился в плей-офф клубного чемпионата мира. Перед стартом турнира команда считалась аутсайдером группового раунда. Но благодаря победному голу Месси в матче с «Порту» (2:1) вышла в 1/8 финала. Этот гол остался для Месси единственным на турнире.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» из ПСЖ, где выступал в 2021–2023 годах. Его уход был скандальным из-за последующих интервью, где он сообщил, что не был счастлив в ПСЖ.

ПСЖ считается фаворитом клубного чемпионата мира.