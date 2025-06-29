ПСЖ разгромил клуб Месси и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира
«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уверенно победил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Матч в Атланте (штат Джорджия) завершился со счетом 4:0. Дубль оформил Жоау Невеш (6-я и 39-я минуты), еще один гол на счету Ашрафа Хакими (45+3).
На 44-й минуте мяч влетел в ворота «Интер Майами» от его защитника Томаса Авилеса.
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями против бывшего клуба не отметился.
Ворота ПСЖ защищал Джанлуиджи Доннарумма, российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе.
Следующий соперник ПСЖ определится в матче мюнхенской «Баварии» и бразильского «Фламенго» (начало в 23:00 мск).
Месси выступал за ПСЖ в 2021–2023 годах, дважды выиграл с ним чемпионат Франции и один раз — Суперкубок.
Клубный чемпионат мира впервые проводится с участием 32 команд.
ПСЖ является главным претендентом на победу — по версии статистической платформы Opta, его шансы на трофей составляют почти 23%.
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