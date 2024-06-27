 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Суперкомпьютер повысил шансы Англии на победу на Евро из-за легкой сетки

Сюжет
Евро-2024
Команда Гарета Саутгейта поднялась на первую строчку в списке главных претендентов на победу в турнире. В ближайшее воскресенье англичане сыграют в 1/8 финала со словаками
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Суперкомпьютер статистической компании Opta повысил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы. На данный момент команда Гарета Саутгейта считается главным кандидатом на выигрыш трофея, который она завоюет с вероятностью 19,12%.

Сборная Германии, которая до окончания третьего тура группового этапа возглавляла список основных претендентов на победу, теперь опустилась на вторую строчку с показателем 16,09%. Следом в обновленной таблице идет Испания (15,41%), Франция (13,26%) и Португалия (12,48%). Среди команд, пробившихся в 1/8 финала, самые маленькие шансы имеет Грузия (0,13%).

Англия попала в плей-офф с первого места в своей группе, где набрала пять очков и отметилась всего двумя забитыми мячами, в связи с чем ее главный тренер и футболисты подверглись жесткой критике.

На стадии 1/8 финала англичанам предстоит встреча со Словакией, которая состоится в ближайшее воскресенье, 30 июня (начало матча 19:00 мск), на стадионе «Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Согласно оценке суперкомпьютера Opta, команда Гарета Саутгейта с вероятностью 74,5% одержит победу в этом матче. Шансы на выигрыш словаков оцениваются в 10,9%, а ничейного исхода — в 14,6%. Победитель в этой паре выйдет на Швейцарию или Италию, которые сыграют между собой в субботу, 29 июня.

Ранее стало известно, что один из лидеров англичан Фил Фоден экстренно покинул расположение сборной и вернулся обратно в Великобританию «в связи с неотложными семейными делами». Как пишет Sky News, внезапный отъезд полузащитника национальной сборной и «Манчестер Сити» может быть связан с рождением третьего ребенка.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Англии по футболу Евро-2024 суперкомпьютер
Материалы по теме
Лидер сборной Англии экстренно покинул расположение команды на Евро
Спорт
Англия сыграла вничью и с первого места вышла в плей-офф Евро
Спорт
«Сетка смерти» и разочаровавшие фавориты. Итоги группового раунда Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Минюст предложил залог для обвиняемых в случае примирения с потерпевшими Общество, 15:06
«Деловые Линии» запустили более 1500 новых направлений авиаперевозок Пресс-релиз, 15:02
Зачем нужна «дорожная карта» перехода на российские IТ-решения Отрасли, 14:59
К черту амбиции: почему зумеры отказываются от повышений — Fast Company Pro, 14:58
В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя Политика, 14:55
В роуминге как дома: что дают корпоративные тарифы в путешествиях Тренды, 14:55
От ашрама до Уолл-стрит: бывший монах — о стратегиях для счастливой жизни Pro, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В КНДР заявили об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования Политика, 14:35
Экзамены для мигрантов предложили снимать на камеру Общество, 14:33
Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище Спорт, 14:31
На пляже в Севастополе нашли еще два суббоеприпаса от ракеты Политика, 14:29
На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов Политика, 14:29
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов в Вологодскую область Отрасли, 14:28
У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон Общество, 14:27