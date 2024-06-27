Суперкомпьютер повысил шансы Англии на победу на Евро из-за легкой сетки

Команда Гарета Саутгейта поднялась на первую строчку в списке главных претендентов на победу в турнире. В ближайшее воскресенье англичане сыграют в 1/8 финала со словаками

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Суперкомпьютер статистической компании Opta повысил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы. На данный момент команда Гарета Саутгейта считается главным кандидатом на выигрыш трофея, который она завоюет с вероятностью 19,12%.

Сборная Германии, которая до окончания третьего тура группового этапа возглавляла список основных претендентов на победу, теперь опустилась на вторую строчку с показателем 16,09%. Следом в обновленной таблице идет Испания (15,41%), Франция (13,26%) и Португалия (12,48%). Среди команд, пробившихся в 1/8 финала, самые маленькие шансы имеет Грузия (0,13%).

Англия попала в плей-офф с первого места в своей группе, где набрала пять очков и отметилась всего двумя забитыми мячами, в связи с чем ее главный тренер и футболисты подверглись жесткой критике.

На стадии 1/8 финала англичанам предстоит встреча со Словакией, которая состоится в ближайшее воскресенье, 30 июня (начало матча 19:00 мск), на стадионе «Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Согласно оценке суперкомпьютера Opta, команда Гарета Саутгейта с вероятностью 74,5% одержит победу в этом матче. Шансы на выигрыш словаков оцениваются в 10,9%, а ничейного исхода — в 14,6%. Победитель в этой паре выйдет на Швейцарию или Италию, которые сыграют между собой в субботу, 29 июня.

Ранее стало известно, что один из лидеров англичан Фил Фоден экстренно покинул расположение сборной и вернулся обратно в Великобританию «в связи с неотложными семейными делами». Как пишет Sky News, внезапный отъезд полузащитника национальной сборной и «Манчестер Сити» может быть связан с рождением третьего ребенка.