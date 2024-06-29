Действующий чемпион Евро Италия сенсационно проиграла в 1/8 финала
Сборная Швейцарии второй раз в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала в Берлине действующих чемпионов турнира — итальянцев.
Встреча на олимпийском стадионе завершилась со счетом 2:0.
Мячи забили Ремо Фройлер на 37-й минуте и Рубен Варгас (46).
Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько ярких сейвов.
В четвертьфинале швейцарцы сыграют с победителем матча Англия — Словакия, который пройдет 30 июня.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию матча.
Голу Фройлера предшествовала 31 передача — рекорд Евро (статистика доступна с 1980 года), предыдущее достижение было установлено на Евро-2016 перед мячом бельгийца Акселя Витселя в ворота Ирландии.
Варгас стал первым швейцарцем в истории, оформившим гол+пас в матче плей-офф на чемпионатах мира или Евро.
Перед матчем суперкомпьютер Opta оценивал шансы на победу итальянцев в 43,7%, а швейцарцев — в 30,7%.
Сборная Швейцарии всего второй раз смогла победить в 1/8 финала на крупных турнирах (после Евро-2020, где выбила Францию по пенальти).
Швейцарцы победили итальянцев впервые с 1993 года — предыдущие 11 игр закончились поражением (5) или вничью (6).
Тренер швейцарцев Мурат Якин в сезоне 2014/15 работал в московском «Спартаке».
Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в 2009–2014 годах возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды выиграл чемпионат России, а также взял Кубок и Суперкубок. Спаллетти руководит итальянской сборной с августа прошлого года.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ