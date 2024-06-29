Действующий чемпион Евро Италия сенсационно проиграла в 1/8 финала

Матч завершился со счетом 2:0. Швейцарцы победили итальянцев впервые за 31 год. Италия не вышла в четвертьфинал на чемпионате Европы впервые с 2004 года. В четвертьфинале команда Мурата Якина встретится с Англией или Словакией

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборная Швейцарии второй раз в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала в Берлине действующих чемпионов турнира — итальянцев.

Встреча на олимпийском стадионе завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Ремо Фройлер на 37-й минуте и Рубен Варгас (46).

Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько ярких сейвов.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с победителем матча Англия — Словакия, который пройдет 30 июня.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию матча.

Голу Фройлера предшествовала 31 передача — рекорд Евро (статистика доступна с 1980 года), предыдущее достижение было установлено на Евро-2016 перед мячом бельгийца Акселя Витселя в ворота Ирландии.

Варгас стал первым швейцарцем в истории, оформившим гол+пас в матче плей-офф на чемпионатах мира или Евро.

Перед матчем суперкомпьютер Opta оценивал шансы на победу итальянцев в 43,7%, а швейцарцев — в 30,7%.

Сборная Швейцарии всего второй раз смогла победить в 1/8 финала на крупных турнирах (после Евро-2020, где выбила Францию по пенальти).

Швейцарцы победили итальянцев впервые с 1993 года — предыдущие 11 игр закончились поражением (5) или вничью (6).

Тренер швейцарцев Мурат Якин в сезоне 2014/15 работал в московском «Спартаке».

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в 2009–2014 годах возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды выиграл чемпионат России, а также взял Кубок и Суперкубок. Спаллетти руководит итальянской сборной с августа прошлого года.