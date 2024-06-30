Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Диана Шнайдер после победы на турнире в немецком Бад-Хомбурге дебютировала в топ-30 мирового рейтинга

Диана Шнайдер (Фото: Peter Hartenfeser / IMAGO / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 47-й на 30-ю позицию в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Это самая высокая позиция в карьере для 20-летней россиянки.

Накануне Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Для россиянки это был второй титул WTA в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд).

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место. В субботу она обыграла канадку Лейлу Фернандес и стала победительницей турнира в Истбурне. Для представительницы России этот титул стал первым с 2022 года.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA: