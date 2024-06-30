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Российская теннисистка поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Диана Шнайдер после победы на турнире в немецком Бад-Хомбурге дебютировала в топ-30 мирового рейтинга
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Peter Hartenfeser / IMAGO / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 47-й на 30-ю позицию в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Это самая высокая позиция в карьере для 20-летней россиянки.

Накануне Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Для россиянки это был второй титул WTA в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд).

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Диана Шнайдер

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место. В субботу она обыграла канадку Лейлу Фернандес и стала победительницей турнира в Истбурне. Для представительницы России этот титул стал первым с 2022 года.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA:

  • 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11585 очков;
  • 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943;
  • 3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841;
  • 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026;
  • 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025;
  • 6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463;
  • 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4228;
  • 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055;
  • 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805;
  • 10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801...
  • 12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;
  • 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830...
  • 18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310...
  • 22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053...
  • 23 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2018;
  • 28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756...
  • 30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690...
  • 38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488...
  • 41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415...
  • 60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030...
  • 77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Диана Шнайдер Дарья Касаткина
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