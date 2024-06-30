Российская теннисистка поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 47-й на 30-ю позицию в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Это самая высокая позиция в карьере для 20-летней россиянки.
Накануне Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Для россиянки это был второй титул WTA в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд).
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место. В субботу она обыграла канадку Лейлу Фернандес и стала победительницей турнира в Истбурне. Для представительницы России этот титул стал первым с 2022 года.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA:
- 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11585 очков;
- 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943;
- 3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841;
- 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025;
- 6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463;
- 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4228;
- 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055;
- 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805;
- 10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801...
- 12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;
- 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830...
- 18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310...
- 22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053...
- 23 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2018;
- 28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756...
- 30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690...
- 38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488...
- 41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415...
- 60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030...
- 77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ