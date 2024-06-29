Российская теннисистка выиграла второй турнир WTA за год
Россиянка Диана Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.
Шнайдер, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, обыграла хорватку (49-е) со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут.
Для 20-летней Шнайдер это второй титул WTA в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд).
Также на ее счету в этом году две победы на турнирах категории 125 (второй уровень) в американском Чарльстоне и Париже.
В новой версии рейтинга WTA Шнайдер должна войти в топ-30.
Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге превышает $900 тыс.
Федерация тенниса России 18 июня сообщила, что Шнайдер должна сыграть на Олимпиаде в Париже, в списке допущенных на Игры ее пока нет.
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