Российская теннисистка выиграла второй турнир WTA за год

Диана Шнайдер в финале турнира в Бад-Хомбурге победила Донну Векич. Для 20-летней россиянки это второй трофей WTA в этом году

Диана Шнайдер (Фото: Cameron Smith / Getty Images)

Россиянка Диана Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.

Шнайдер, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, обыграла хорватку (49-е) со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Для 20-летней Шнайдер это второй титул WTA в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд).

Также на ее счету в этом году две победы на турнирах категории 125 (второй уровень) в американском Чарльстоне и Париже.

В новой версии рейтинга WTA Шнайдер должна войти в топ-30.

Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге превышает $900 тыс.

Федерация тенниса России 18 июня сообщила, что Шнайдер должна сыграть на Олимпиаде в Париже, в списке допущенных на Игры ее пока нет.