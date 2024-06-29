Касаткина выиграла турнир в Истборне и завоевала первый трофей с 2022 года

Касаткина выиграла первый турнир WTA почти за два года

В финале соревнований в Истборне Касаткина победила канадку Лейлу Фернандес — 6:3, 6:4. Россиянка выиграла седьмой турнир WTA в карьере и первый с августа 2022 года

Дарья Касаткина (Фото: Charlie Crowhurst / Getty Images )

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила на турнире WTA-500 в английском Истборне, завоевав первый трофей в этом году.

Касаткина, 14-я в рейтинге, в финале победила канадку Лейлу Фернандес (30-я) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался почти два часа.

Россиянка в четвертый раз играла в финале в этом году — ранее она дошла до решающих матчей в Аделаиде (Австралия), Абу-Даби и Чарльстоне (США), но во всех проиграла.

В прошлом году в Истборне Касаткина уступила в финале американке Мэдисон Киз.

В предыдущий раз Касаткина побеждала в WTA на турнире в канадском Гранби в августе 2022-го.

Всего на счету Касаткиной теперь семь трофеев WTA в одиночном разряде.

За победу в Истборне она получит $142 тыс. призовых.