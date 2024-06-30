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Евро-2024 ,  
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Германия победила в грозовом матче и вышла в 1/4 финала Евро

Германия победила Данию в матче с паузой из-за погоды и вышла в 1/4 финала Евро
Сюжет
Евро-2024
Встреча в Дортмунде в середине первого тайма была остановлена на 25 минут из-за молнии и грома. Матч 1/8 финала Евро завершился со счетом 2:0
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Сборная Германии победила команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:0.

В составе немецкой команды забитыми мячами отметились Кай Хавертц (53-я минута, пенальти) и Джамал Мусиала (68).

Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы
Спорт
Фото:Reuters

На четвертой минуте после просмотра VAR был отменен гол немецкого защитника Нико Шлоттербек из-за нарушения правил в атаке.

На 35-й минуте матч был остановлен. Главный судья встречи Майкл Оливер увел игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома. Встреча продолжилась спустя 25 минут после паузы.

На 48-й минуте датчанин Йоахим Андерсен забил, но мяч отменили из-за офсайда.

Однако уже через несколько минут Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной, приведя в свои ворота пенальти, который реализовал Хавертц.

Мусиала, который забил свой третий мяч на Евро-2024, догнал грузинского форварда Жоржа Микаутадзе в списке бомбардиров турнира.

Кроме того, 21-летний Мусиала стал самым молодым игроком в истории, забивший три гола на Евро. Он превзошел по этому показателю 22-летнего шведа Томаса Бролина.

В четвертьфинале 5 июня Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия, которые проведут свою игру 1/8 финала 30 июня.

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Теги
Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу
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