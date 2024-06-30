Германия победила в грозовом матче и вышла в 1/4 финала Евро
Сборная Германии победила команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:0.
В составе немецкой команды забитыми мячами отметились Кай Хавертц (53-я минута, пенальти) и Джамал Мусиала (68).
На четвертой минуте после просмотра VAR был отменен гол немецкого защитника Нико Шлоттербек из-за нарушения правил в атаке.
На 35-й минуте матч был остановлен. Главный судья встречи Майкл Оливер увел игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома. Встреча продолжилась спустя 25 минут после паузы.
На 48-й минуте датчанин Йоахим Андерсен забил, но мяч отменили из-за офсайда.
Однако уже через несколько минут Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной, приведя в свои ворота пенальти, который реализовал Хавертц.
Мусиала, который забил свой третий мяч на Евро-2024, догнал грузинского форварда Жоржа Микаутадзе в списке бомбардиров турнира.
Кроме того, 21-летний Мусиала стал самым молодым игроком в истории, забивший три гола на Евро. Он превзошел по этому показателю 22-летнего шведа Томаса Бролина.
В четвертьфинале 5 июня Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия, которые проведут свою игру 1/8 финала 30 июня.
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