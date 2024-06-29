Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы

Главный судья матча Майкл Оливер увел немецких и датских игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома

Фото: Reuters

Матч между сборными Германии и Дании в 1/8 финала чемпионата Европы остановлен из-за грозы. Встреча проходит в Дортмунде.

Главный судья встречи Майкл Оливер увел немецких и датских игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома.

На момент остановки шла 35-я минута, счет был 0:0.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где 5 июня встретится с победителем пары Испания — Грузия.