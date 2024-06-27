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Евро-2024 ,  
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Иванишвили пообещал €10 млн сборной Грузии за выход в четвертьфинал Евро

Иванишвили пообещал еще €10 млн сборной Грузии за победу над Испанией на Евро
Сюжет
Евро-2024
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы вручением €10 млн. Столько же футболисты получат за выход на следующий этап
Бедзина Иванишвили
Бедзина Иванишвили (Фото: Yi Gaochao / Global look press)

Сборная Грузии получит €10 млн, если выйдет в 1/4 финала чемпионата Европы, об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, слова которого приводит Первый канал национального телевидения.

В своей речи он поздравил сборную с победой над Португалией (2:0) в групповом раунде. Согласно сообщению пресс-службы «Грузинской мечты», сборной будет передано 30 млн лари (около €10 млн), которые Иванишвили обещал, если грузины выйдут из группы. Такую же награду он пообещал за выход в четвертьфинал.

Накануне грузины сенсационно победили португальцев — 2:0, набрали четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией. Нападающий грузин Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024.

Для сборной Грузии это первое выступление на основном этапе крупного турнира (Евро или Чемпионата мира).

Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд. С октября 2012-го по ноябрь 2013-го Иванишвили был премьер-министром Грузии.

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