Иванишвили пообещал €10 млн сборной Грузии за выход в четвертьфинал Евро
Сборная Грузии получит €10 млн, если выйдет в 1/4 финала чемпионата Европы, об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, слова которого приводит Первый канал национального телевидения.
В своей речи он поздравил сборную с победой над Португалией (2:0) в групповом раунде. Согласно сообщению пресс-службы «Грузинской мечты», сборной будет передано 30 млн лари (около €10 млн), которые Иванишвили обещал, если грузины выйдут из группы. Такую же награду он пообещал за выход в четвертьфинал.
Накануне грузины сенсационно победили португальцев — 2:0, набрали четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией. Нападающий грузин Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024.
Для сборной Грузии это первое выступление на основном этапе крупного турнира (Евро или Чемпионата мира).
Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд. С октября 2012-го по ноябрь 2013-го Иванишвили был премьер-министром Грузии.
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