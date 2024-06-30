Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Бразильский боец Алекс Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном поединке турнира UFC 303, который прошел в Парадайзе (штат Невада).
Поединок завершился в начале второго раунда, Перейра нокаутировал противника.
36-летний бразилец второй раз защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Перейра последний раз дрался в апреле, победив американца Джамала Хилла нокаутом в первом раунде.
На счету Перейры стало 11 побед и два поражения ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав Прохазку во втором раунде.
У 31-летнего Прохазки теперь 30 побед, пять поражений и одна ничья.
Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора с Майклом Чендлером, но поединок был отменен из-за травмы ирландца.
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