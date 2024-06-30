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Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Перейра победил Прохазку и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Бразильский боец в главном поединке турнира UFC 303 оказался сильнее чеха Иржи Прохазки
Алекс Перейра
Алекс Перейра (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бразильский боец Алекс Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном поединке турнира UFC 303, который прошел в Парадайзе (штат Невада).

Поединок завершился в начале второго раунда, Перейра нокаутировал противника.

36-летний бразилец второй раз защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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Перейра последний раз дрался в апреле, победив американца Джамала Хилла нокаутом в первом раунде.

На счету Перейры стало 11 побед и два поражения ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав Прохазку во втором раунде.

У 31-летнего Прохазки теперь 30 побед, пять поражений и одна ничья.

Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора с Майклом Чендлером, но поединок был отменен из-за травмы ирландца.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
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