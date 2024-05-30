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Месси прервал безголевую серию в первом за девять игр поражении «Интера»

Лионель Месси прервал безголевую серию в первом за девять игр поражении «Интера»
Аргентинский форвард Лионель Месси забил впервые за три матча, однако это не спасло «Интер Майами» от первого поражения за девять игр
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Reuters)

«Интер Майами» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе «Атланты» забитыми мячами отметились Саба Лобжанидзе (44-я и 59-я минуты) и Джамал Тьяре (73). У «Интера» гол на счету Лионеля Месси (62).

36-летний Месси отличился забитым мячом впервые за три матча: в последний раз он забивал 5 мая в ворота «Нью-Йорк Ред Буллс». Всего в нынешнем сезоне MLS на счету Месси 11 забитых мячей и 13 голевых передач в 11 играх.

Для «Интера» это поражение стало первым за девять матчей: в последний раз «Майами» уступал 11 апреля «Монтеррею» (1:3). После этого «Интер» восемь раз победил и один раз сыграл вничью.

«Интер Майами» с 34 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» набрала 16 очков и поднялась на 12-е место.

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Альвина Цаканян
Футбол Интер Майами Лионель Месси
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