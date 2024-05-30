Месси прервал безголевую серию в первом за девять игр поражении «Интера»
«Интер Майами» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе «Атланты» забитыми мячами отметились Саба Лобжанидзе (44-я и 59-я минуты) и Джамал Тьяре (73). У «Интера» гол на счету Лионеля Месси (62).
36-летний Месси отличился забитым мячом впервые за три матча: в последний раз он забивал 5 мая в ворота «Нью-Йорк Ред Буллс». Всего в нынешнем сезоне MLS на счету Месси 11 забитых мячей и 13 голевых передач в 11 играх.
Для «Интера» это поражение стало первым за девять матчей: в последний раз «Майами» уступал 11 апреля «Монтеррею» (1:3). После этого «Интер» восемь раз победил и один раз сыграл вничью.
«Интер Майами» с 34 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» набрала 16 очков и поднялась на 12-е место.
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