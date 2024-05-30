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Винер словами Хайяма ответила на обвинения Мамун в излишней жесткости

Винер — на обвинения Мамун в жесткости: деточка моя, ты воспитала кого-нибудь?
Маргарита Мамун заявила в интервью, что не поддерживает жесткие методы тренировок Ирины Винер. «Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?» — ответила ей глава Всероссийской федерации художественной гимнастики
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «Спорт-Экспрессу», что ее ученица, чемпионка Игр-2016 Маргарита Мамун забывает, что зарабатывает благодаря полученным в сборной России знаниям.

Мамун сообщила в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко, что болезненно восприняла слова Винер, которая назвала российских спортсменов на Олимпиаде-2024 «командой бомжей без флага и гимна».

«К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которые приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит», — сказала Винер.

Чемпионка Олимпиады отреагировала на слова Винер про «команду бомжей»
Спорт
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В интервью Мамун также заявила, что не поддерживает жесткие методы тренировок Винер, из-за которых у нее возникли психологические проблемы. При этом спортсменка отметила, что любит своего тренера и благодарна ей за успешную карьеру.

«В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду! Ведь «любовь, как писал Омар Хайям, — это не соловьиные стоны. Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!» — ответила Винер.

Глава ВФХГ отметила, что очень любила спортсменку и ставила ей программы с большим удовольствием. «В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине (Зариповой) говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете».

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Уже известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 видах спорта по причине не только отстранения, но и отказа руководителей российских спортивных федераций ехать на Игры на существующих условиях МОК. Ранее Винер подчеркнула, что Россия отказывается участвовать в соревнованиях по художественной гимнастике без флага и гимна. При этом мнения руководителей российских спортивных федераций по бойкоту Игр разделились.

Международный олимпийский комитет в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Российские власти ограничения в отношении российских спортсменов считают дискриминационными.

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Альвина Цаканян
Олимпийские игры художественная гимнастика Маргарита Мамун Ирина Винер
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