Чемпионка Олимпиады отреагировала на слова Винер про «команду бомжей»

Маргарита Мамун сказала, что ее «злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун болезненно восприняла слова своего бывшего тренера Ирины Винер, которая назвала российских спортсменов на Олимпиаде-2024 «командой бомжей без флага и гимна». Об этом она сообщила в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко.

«Для меня самое главное — это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях бóльшую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других... Так нельзя, мне кажется. Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное, там каждый раз происходит что-то очень крутое. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет».

Мамун добавила, что ее «злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать». «У спортсменов жизнь одна, карьера одна и возможность одна поехать на Олимпиаду», — отметила она.

Также Мамун подчеркнула, что для спортсменов Игры дружбы не заменят Олимпиаду.

«Очень много слышу: вот проведем мы Игры дружбы, заменим [Олимпийские игры]. Мне не очень приятно становится, потому что вы действительно обесцениваете победу на Олимпиаде. Игры дружбы — здорово. Но не надо говорить, что это замена Олимпийским играм. К сожалению, это не так», — отметила Мамун.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Уже известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 видах спорта по причине не только отстранения, но и отказа руководителей российских спортивных федераций ехать на Игры на существующих условиях МОК. Ранее Винер подчеркнула, что Россия отказывается участвовать в соревнованиях по художественной гимнастике без флага и гимна. При этом мнения руководителей российских спортивных федераций по бойкоту Игр разделились.

Международный олимпийский комитет в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Российские власти ограничения в отношении российских спортсменов считают дискриминационными.