ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью в перенесенном туре РПЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года

Матч на арене армейцев закончился со счетом 0:0. Соперники впервые не забили друг другу мячей с 2003 года

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу мячей в московском дерби в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который был перенесен с марта на апрель из-за выборов президента России.

Матч на арене ЦСКА завершился со счетом 0:0.

В середине первого тайма VAR изучала эпизод с попаданием мяча в руку нападающего ЦСКА Федора Чалова в штрафной площади, но пенальти назначен не был.

В концовке первого тайма защитник «Спартака» Алексис Дутарте попал рукой по лицу соперника и заработал желтую карточку, которая стала для него четвертой. Он пропустит следующий матч.

Первый удар в створ у «красно-белых» получился на 80-й минуте, но Игорь Акинфеев поймал мяч.

«Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля провел третий матч без поражений — ранее «красно-белые» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в Кубке России (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре.

«Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице. У ЦСКА 38 очков, трехматчевая безвыигрышная серия и седьмое место.

Это первая нулевая ничья в этом дерби с октября 2003 года.

«Спартак» не проигрывает в последних 12 матчах в РПЛ против московских команд — их лучшая подобная серия с 2007 года, когда было 14 дерби подряд без поражений.

«Красно-белые» набрали 19 очков в матчах против команд из верхней половины таблицы в этом сезоне РПЛ — больше всех в лиге, пишет Opta.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 28 апреля, а ЦСКА в тот же день встретится на выезде с калининградской «Балтикой».

В параллельном матче грозненский «Ахмат» победил «Сочи» благодаря голу Лечи Садулаева на 30-й минуте — 1:0. Перед игрой тренер сочинцев Роберт Морено пожаловался на массовое отравление футболистов и связанные с этим проблемы с выбором состава.