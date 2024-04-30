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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Мадриде

Медведев победил Бублика и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Мадриде
Первая ракетка России в четвертом круге обыграл представителя Казахстана Александра Бублика
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В четвертом круге 28-летний Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, победил представителя Казахстана Александра Бублика, 18-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

В личных встречах у Медведева с Бубликом счет стал 6–0 в пользу россиянина.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).

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Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. До 1/4 финала в Мадриде Медведев дошел впервые в карьере.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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