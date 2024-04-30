Чешский тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Марцел Личка сообщил, что в ближайшее время купит самокат за 50-60 тыс. рублей и будет на нем ездить на базу «Динамо»

Марцел Личка (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер футбольного «Динамо» чех Марцел Личка рассказал в интервью Sport24 о своей самой дорогой покупке в Москве.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.

«Бело-голубые» в нынешнем сезоне после 26 туров занимают третье место в РПЛ, набрав 47 очков. Впереди «Краснодар» и «Зенит», у которых по 50 очков.

Личка до «Динамо» возглавлял «Оренбург», а также на протяжении карьеры работал в Чехии, Польше и Белоруссии.