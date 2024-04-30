 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Чешский тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве
Марцел Личка сообщил, что в ближайшее время купит самокат за 50-60 тыс. рублей и будет на нем ездить на базу «Динамо»
Марцел Личка
Марцел Личка (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер футбольного «Динамо» чех Марцел Личка рассказал в интервью Sport24 о своей самой дорогой покупке в Москве.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.

«Динамо» победило «Зенит» и вернулось в чемпионскую гонку. Итоги тура РПЛ
Спорт
Фото:пресс-служба ФК «Зенит»

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.

«Бело-голубые» в нынешнем сезоне после 26 туров занимают третье место в РПЛ, набрав 47 очков. Впереди «Краснодар» и «Зенит», у которых по 50 очков.

Личка до «Динамо» возглавлял «Оренбург», а также на протяжении карьеры работал в Чехии, Польше и Белоруссии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Футбол ФК Динамо Москва Марцел Личка
Материалы по теме
«Зенит» проиграл «Динамо»
Спорт
«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Жена Дениса Майданова заявила, что с ним «все нормально» Общество, 17:45
Власти Украины допустили ограничение работы Telegram Технологии и медиа, 17:36
Женщина погибла при обстреле села Козино в Курской области Политика, 17:32
Умер экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дингаан Тобела Спорт, 17:23
Дрон повредил линию электропередачи в селе Белгородской области Политика, 17:15
Маск назвал последний оставшийся вопрос в конфликте России и Украины Политика, 17:04
Экс-игрок «Локомотива» покинул сербский клуб, отыграв меньше трех месяцев Спорт, 17:02
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хинштейн «не увидел плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников Политика, 16:41
Курс доллара упал ниже ₽93 Инвестиции, 16:34
Жители села в Белгородской области остались без света после обстрела Политика, 16:34
В Сербии узнали о планах «Зенита» купить 19-летнего форварда «Войводины» Спорт, 16:28
В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента Политика, 16:13
«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов Спорт, 16:02
По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек Политика, 15:57