Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве
Главный тренер футбольного «Динамо» чех Марцел Личка рассказал в интервью Sport24 о своей самой дорогой покупке в Москве.
«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.
Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
«Бело-голубые» в нынешнем сезоне после 26 туров занимают третье место в РПЛ, набрав 47 очков. Впереди «Краснодар» и «Зенит», у которых по 50 очков.
Личка до «Динамо» возглавлял «Оренбург», а также на протяжении карьеры работал в Чехии, Польше и Белоруссии.
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