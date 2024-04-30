«Динамо» победило «Зенит» и вернулось в чемпионскую гонку. Итоги тура РПЛ

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, уступив «Динамо», однако занимающий второе место «Краснодар» не смог вернуть себе лидерство, сыграв вничью. Итоги 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Беспроигрышная серия «Спартака»

«Спартак» победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Тушино завершился со счетом 3:2.

У «Спартака» забили Тео Бонгонда (44-я минута, с пенальти), Хесус Медина (56-я) и Даниил Хлусевич (67-я).

Бонгонда записал на свой счет два гола и передачу в двух последних матчах, хотя до этого десять игр подряд в РПЛ не отмечался результативными действиями.

У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов после розыгрыша углового (51-я) и Владислав Сарвели (71-я), подкарауливший отскочивший мяч.

Так «Спартак» продлил беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до четырех матчей — ранее «красно-белые» сыграли две безголевые ничьи с «Зенитом» (в Кубке России) и ЦСКА, а также разгромили «Ростов» со счетом 5:1.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что не думает о возможности возглавить команду на постоянной основе, и пошутил по поводу беспроигрышной серии под его руководством. На комментарий о том, что он не проигрывает со «Спартаком», Слишкович со смехом сказал: «Анчелотти трясется».

«Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь. Какой бы выбор ни сделало руководство клуба, это будет лучший выбор», — отметил Слишкович.

У «Локомотива» прервалась шестиматчевая серия без поражений в РПЛ, в последний раз команда Михаила Галактионова проигрывала в турнире «Динамо» 3 марта (1:2).

«Динамо» выиграло у «Зенита»

Московское «Динамо» победило «Зенит». Единственный гол на 77-й минуте забил Константин Тюкавин, который отличился за «бело-голубых» в пятом матче подряд.

Тюкавин забивал в десяти из последних 14 матчей в чемпионате. У него уже 13 голов в этом сезоне, что является повторением рекорда «Динамо» в XXI веке: ранее столько же забили Дерлей (2005) и Кевин Кураньи (2011/12).

«Зенит» провел свой худший матч по ожидаемым голам с мая 2020 года (0.1 xG против «Ростова»), а также повторил антирекорд этого сезона по ударам в створ (1).

Динамовцы, которые в третьем туре в августе победили «Зенит», впервые в истории выиграли у петербургского клуба оба матча сезона в чемпионате России — нынешний сезон 28-й, в котором встречаются эти две команды.

«Зенит» проиграл второй матч подряд, однако продолжает лидировать в таблице с 50 очками. У «Динамо» третья строчка (47).

ЦСКА продлил безвыигрышную серию

ЦСКА проиграл занимающей предпоследнее место в РПЛ «Балтике». Игра в Калининграде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе калининградского клуба отметились Кристиян Бистрович (51) с пенальти, полузащитник Алекс Фернандес (77) и хавбек Кирилл Капленко (86).

Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды из ЦСКА, стал автором первого гола калининградцев в ворота «красно‑синих» в чемпионате России за 26 лет.

В компенсированное ко второму тайму время футболисты ЦСКА отыграли один мяч благодаря голу 18-летнего Кирилла Глебова.

Ранее в сезоне ЦСКА одержал две победы над «Балтикой» в Кубке России, а в сентябре победил ее в РПЛ.

Армейцы продлили безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей и занимают седьмое место. «Балтика» выиграла три из четырех последних матчей — столько же побед у них было в первых 20 турах сезона (3), калининградская команда поднялась на 12-е место.

«Краснодар» не смог вернуть лидерство

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил возможность обогнать на два очка «Зенит», который 28 апреля уступил «Динамо».

Краснодарский клуб сравнялся по очкам с лидирующим «Зенитом» (50), но остался вторым по дополнительным показателям.

В начале первого тайма после видеопросмотра «Краснодару» не засчитали гол Сергея Волкова — мяч коснулся его руки.

На 64-й минуте Волкова удалили за вторую желтую карточку.

На 87-й минуте футболист «Крыльев Советов» Кирилл Печенин угодил в штангу.

Самарский клуб занимает шестое место в таблице, набрав 40 очков.