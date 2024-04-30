Третьяк назвал Сергея Федорова потенциальным тренером сборной России
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может в будущем возглавить сборную России. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый. Как игрок и как тренер очень хорошо себя зарекомендовал. С ходу завоевал два Кубка Гагарина», — сказал Третьяк.
Глава ФХР выразил уверенность, что Федоров будет обязательно востребован после ухода из ЦСКА.
ЦСКА объявил об уходе Федорова с поста главного тренера 27 марта. Его сменил Илья Воробьев. В прошедшем сезоне ЦСКА, который выиграл два предыдущих Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».
Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.
В сборной России по хоккею сейчас нет главного тренера, у Алексея Жамнова закончился контракт прошлым летом.
Сборные России в данный момент отстранены от участия в турнирах под эгидой международной федерации (IIHF). Главная национальная команда сейчас не собирается, сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга в рамках майского турне проведет четыре матча с Белоруссией и один — с Казахстаном.
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