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Третьяк назвал Сергея Федорова потенциальным тренером сборной России

Третьяк назвал ушедшего из ЦСКА Федорова потенциальным тренером сборной России
Президент Федерации хоккея России уверен, что после ухода из ЦСКА Федоров будет востребован как тренер
Сергей Федеров
Сергей Федеров (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может в будущем возглавить сборную России. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый. Как игрок и как тренер очень хорошо себя зарекомендовал. С ходу завоевал два Кубка Гагарина», — сказал Третьяк.

ЦСКА сменил главного тренера после провального сезона в КХЛ
Спорт
Илья Воробьев

Глава ФХР выразил уверенность, что Федоров будет обязательно востребован после ухода из ЦСКА.

ЦСКА объявил об уходе Федорова с поста главного тренера 27 марта. Его сменил Илья Воробьев. В прошедшем сезоне ЦСКА, который выиграл два предыдущих Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».

Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.

В сборной России по хоккею сейчас нет главного тренера, у Алексея Жамнова закончился контракт прошлым летом.

Сборные России в данный момент отстранены от участия в турнирах под эгидой международной федерации (IIHF). Главная национальная команда сейчас не собирается, сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга в рамках майского турне проведет четыре матча с Белоруссией и один — с Казахстаном.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сергей Федоров ХК ЦСКА
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