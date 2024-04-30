Глава РФС допустил изменение лимита на легионеров в РПЛ

Сейчас в заявке клубов РПЛ на сезон может быть не больше 13 иностранных игроков и не меньше 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не больше восьми легионеров

Александр Дюков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допускает, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть изменен. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение двух лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы», — сказал Дюков.

На вопрос, может ли быть введен налог на легионеров, Дюков ответил: «Если клубы поддержат, то, может быть, вернемся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь».

Сейчас в заявке клубов РПЛ может находиться не больше 13 легионеров, восемь из них могут одновременно быть на поле. Такой лимит был введен в 2022 году.

До этого команды могли заявить не более восьми легионеров при 17 российских игроках. Действовал лимит «6+5», при котором во время матча на поле могли находиться не более шести легионеров одновременно.