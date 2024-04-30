 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дюков назвал неправильным пропуск Федуном заседаний исполкома РФС

Дюков: неправильно, что Федун пропускает который по счету исполком РФС
Президент РФС заявил, что собирается в ближайшее время переговорить с бывший владельцем «Спартака» и узнать о его планах работы в исполкоме
Леонид Федун
Леонид Федун (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает неправильным, что бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун пропускает заседания исполкома РФС, членом которого является. Об этом он заявил «РБ Спорт».

Федун входит в состав исполкома РФС с февраля 2021 года. Последние заседания он пропустил.

«Леонид Арнольдович бумаги [о выходе из исполкома] не писал, но он действительно пропускает который по счету исполком. Это, конечно, неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить и узнать о планах работы в исполкоме», — сказал Дюков.

Федун назвал глупостью решение «Спартака» взять Промеса на сбор в ОАЭ
Спорт
Квинси Промес

На вопрос, общался ли он с Федуном, Дюков ответил: «Футбольные вопросы мы давно не обсуждали. Я недавно поздравлял его с днем рождения, но в тот день вопрос об участии в работе исполкома не затрагивал».

Дюков отметил, что Федун много сделал для развития футбола. «Его мнение важно для РФС, но от каждого члена исполкома мы ожидаем активного участия», — заключил глава РФС.

РБК обратился за комментариями к Федуну.

Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022-го он вышел из состава акционеров и покинул все посты после покупки клуба ЛУКОЙЛом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Леонид Федун
Материалы по теме
Федун фразой «вы все видели» оценил возможный приход Карпина в «Спартак»
Спорт
Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина» про «денежки на карту»
Спорт
Дюков заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Тюменской области сдвинулись пики паводка Общество, 11:52
WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей Политика, 11:48
Юристы призвали Байдена прекратить помощь Израилю Политика, 11:37
Дюков назвал неправильным пропуск Федуном заседаний исполкома РФС Спорт, 11:36
Роналдо продал свой первый клуб за $117 млн Спорт, 11:14
США сбили беспилотник хуситов в Красном море Политика, 11:04
Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет» Финансы, 11:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как Гейтс и Далио: зачем успешные лидеры медитируют — Fast Company Pro, 11:02
Финалист Кубка Стэнли покинул клуб КХЛ Спорт, 10:47
В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами Общество, 10:47
В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась восемь минут Политика, 10:33
«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде Спорт, 10:28
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Pro, 10:21
В Курганской области сократили запрет на торговлю алкоголем на майских Общество, 10:18