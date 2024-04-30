Дюков назвал неправильным пропуск Федуном заседаний исполкома РФС

Дюков: неправильно, что Федун пропускает который по счету исполком РФС

Президент РФС заявил, что собирается в ближайшее время переговорить с бывший владельцем «Спартака» и узнать о его планах работы в исполкоме

Леонид Федун (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает неправильным, что бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун пропускает заседания исполкома РФС, членом которого является. Об этом он заявил «РБ Спорт».

Федун входит в состав исполкома РФС с февраля 2021 года. Последние заседания он пропустил.

«Леонид Арнольдович бумаги [о выходе из исполкома] не писал, но он действительно пропускает который по счету исполком. Это, конечно, неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить и узнать о планах работы в исполкоме», — сказал Дюков.

На вопрос, общался ли он с Федуном, Дюков ответил: «Футбольные вопросы мы давно не обсуждали. Я недавно поздравлял его с днем рождения, но в тот день вопрос об участии в работе исполкома не затрагивал».

Дюков отметил, что Федун много сделал для развития футбола. «Его мнение важно для РФС, но от каждого члена исполкома мы ожидаем активного участия», — заключил глава РФС.

РБК обратился за комментариями к Федуну.

Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022-го он вышел из состава акционеров и покинул все посты после покупки клуба ЛУКОЙЛом.