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«Зенит» разгромил «Рубин» и обошел «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

Петербургский клуб победил со счетом 4:0, играя в большинстве после удаления у соперника на 55-й минуте
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский «Рубин» со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (74).

На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Рубина» Алексей Грицаенко.

Два футболиста «Зенита» из-за травм покинули поле в первом тайме — Нино и Максима Глушенкова заменили Нуралы Алип и Кассьерра. Примечательно, что на второй тайм «Зенит» вышел без полевых игроков из России (кроме вратаря Евгения Латышонка играли казахстанец Алип и натурализованный бразилец Дуглас Сантос, которые не считаются легионерами).

«Зенит» набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московский «Спартак» (44). Лидирует «Краснодар» (49). «Рубин» с 32 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» 5 апреля в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Рубин» в тот же день на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Рубин Казань Лусиано Гонду Максим Глушенков
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