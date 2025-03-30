«Грустная реальность». Экс-первая ракетка России сменила гражданство

Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет выступать за Австралию на соревнованиях. Как эксперты отреагировали на решение спортсменки — в материале «РБК Спорт»

Фото: Теннисистка Дарья Касаткина в матче четвертого круга турнира Australian Open (EPA)

Теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства и теперь будет представлять Австралию на соревнованиях. По словам спортсменки, правительство Австралии одобрило ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ).

Кроме того, она написала, что ей нравится находиться в Мельбурне и с нетерпением ждет возможности «сделать своим домом» этот город. Касаткина добавила, что решение далось ей нелегко и она всегда будет «уважать и ценить свои корни».

Дарья Касаткина, 27-летняя уроженка Тольятти, покинула Россию в 2015 году, переехав в Словакию, в 2019 году уехала в Испанию.

Спортсменка занимает 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в своем активе восемь титулов в одиночном разряде. Впереди Касаткиной среди россиянок только 17-летняя Мирра Андреева, занимающая шестую позицию в рейтинге.

В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Как отреагировали эксперты на смену гражданства

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России (ФТР)

«Все давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь. У нее хорошая голова в плане игры, на медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее. Она выступала за Россию, не знаю, как теперь она собирается выступать за сборную Австралии, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

«Это выбор самой Дарьи. А то, что она поменяла, нужно спросить у нее. С позиции спортивной точки зрения для меня это совершенно непонятно. Может быть, какая-то другая гражданская позиция или что-то еще… Я бы не сказал, что это большая потеря для российского тенниса. У нас есть молодые звездочки, которые сейчас раскрываются — Андреева и Шнайдер. То, что Дарья привнесла в теннис до этого, — это весомый вклад в развитие тенниса в стране. Но на сегодняшний день, мне кажется, что те же молодые девушки привлекают больше внимания к этому виду спорта», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

«Смена спортивного гражданства вообще никак не дает преимуществ. В первую очередь это может повлиять эмоционально, если человек будет вдохновлен и на подъеме. Я не знаю состояние Дарьи и почему она приняла такое решение. Поэтому, на мой взгляд, невозможно сказать, как это может повлиять», — заключил он.

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер

«Касаткина заслужила право выбора. Она относится скорее к ветеранам, хотя ей еще предстоит играть и играть, но уже в другой роли. Вряд ли она покажет высшие достижения, чем те, которые уже показывала. На ее счету есть два или три личных турнира, хорошие турниры выиграла. Выступление за нашу национальную команду. Она сделала свое дело. И ради бога, теперь ей выбирать, где и как играть. Урона она нам никакого не нанесет в связи с тем, что будет играть за Австралию. Для сборной команды тоже. Потому что у нас есть хорошая смена во главе с молодой восходящей звездой Миррой Андреевой, и Диана Шнайдер тоже неплохая. Есть там еще и другие девочки, более-менее приличные. Это ее дело, потому что есть такая страна, которая поддерживает игроков и морально, и материально. Пусть играет. Это не большая потеря для нас», — сказал Янчук в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт».

«Нас не допускают пока что к командным соревнованиям. А там она будет играть уже без ограничений. Просто немного странно, что Австралия — страна известных великих традиций и выдающихся результатов в лице Ивонн Гулагонг-Коули в свое время, а также блестящей звезды Маргарет Смит-Корт, которая делала суперрекорды. Но сейчас Австралия дожила до того, что у нее своих особо выдающихся игроков нет. Ну что же делать? Вот так бывает», — заключил он.

Андрей Чесноков, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP

«Для меня это очень грустно, но, скажем так, это реальность сегодняшнего дня. Все-таки она всегда была россиянкой и защищала честь страны, и россияне за нее радовались. Видите, получается ей удобно так. Ей могут сейчас и руку жать, в общем-то, все игроки. И она может теперь достаточно комфортно ездить по всем странам, не унижаясь с этими визовыми процессами. Помню, когда Светлана Кузнецова выиграла турнир в Вашингтоне и она должна была тогда защищать титул, делала визу в Америку, а ей не дали. Сказали, что нужно делать визу за один месяц. А для игроков это трудно. Это все печально. Кроме того, Касаткина уже не девочка, уже возраст. Сколько ей предстоит играть в теннис на высоком уровне? Чтобы не было дискомфорта с документами. Ждать, когда дадут, когда не дадут. Если брать вопрос такой — о большой потере от этого решения, — то мы постоянно теряем кого-то», — заявил Чесноков «РБК Спорт».

Владимир Камельзон, заслуженный тренер России

«Кто такая Дарья Касаткина, чтобы о ней так пресса громко писала? Это что, Рыбакина, которая вышла и за месяц, работая у нас в стране, с паспортом Казахстана выигрывала Уимблдон? У нее какой‑то путь есть? Результаты есть? Кто такая Касаткина? Ничего хорошего, кроме очередного аполитичного перехода, быть не может. У меня Гаврилова, которая в десятке играла много лет, вышла замуж за теннисиста‑австралийца и много лет там живет. И где эта Гаврилова? Как уехала, так там и играет до сих пор, и нигде ее, как и эту Касаткину, никто не знает. Человек должен понимать, что у тебя есть имя, у тебя есть страна. Она играла в команде России, и больше я ничего сказать не могу», — сказал Камельзон «Матч ТВ».

Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема»

«Трудно сказать, стало ли это для меня неожиданностью. Со мной Дарья давно не контактировала, с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, президентом Федерации тенниса России) тоже, думаю, не так, как было раньше. Могу со своей стороны только сказать, что это ее сугубо личное решение, наверное, если она его приняла, у нее есть на это определенного рода мотивы», — сказал Кафельников «РИА Новостям».

«Какого рода мотивы, мы не узнаем, если только она сама не расскажет об этом. Ее решение надо, наверное, в какой-то степени уважать, и если она его приняла, то мы бессильны его изменить или что-то здесь предпринять. Я к Дарье всегда относился с добротой, пожелаю ей дальнейших успехов в карьере и в жизни», — добавил он.