Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство на азербайджанское

17-летняя Вероника Жилина, которая последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем, является серебряным призером юниорского чемпионата России

Вероника Жилина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Источник ТАСС говорит, что 17-летняя Жилина будет выступать за Азербайджан со следующего сезона, а «РИА Новости» — что были проведены предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, и на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены.

РБК обратился за комментариями в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

Фигуристка является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победителем финала Гран-при России среди юниоров (2023).