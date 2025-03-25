Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство на азербайджанское
Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Источник ТАСС говорит, что 17-летняя Жилина будет выступать за Азербайджан со следующего сезона, а «РИА Новости» — что были проведены предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, и на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены.
РБК обратился за комментариями в Федерацию фигурного катания на коньках России.
Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.
Фигуристка является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победителем финала Гран-при России среди юниоров (2023).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов