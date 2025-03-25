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Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство на азербайджанское

Российская фигуристка Жилина собралась выступать за Азербайджан
17-летняя Вероника Жилина, которая последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем, является серебряным призером юниорского чемпионата России
Вероника Жилина
Вероника Жилина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Источник ТАСС говорит, что 17-летняя Жилина будет выступать за Азербайджан со следующего сезона, а «РИА Новости» — что были проведены предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, и на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены.

РБК обратился за комментариями в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

Фигуристка является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победителем финала Гран-при России среди юниоров (2023).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание смена гражданства Вероника Жилина Евгений Плющенко
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