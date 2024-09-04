Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство спортсменов

Михаил Дегтярев 4 сентября заявил, что у него вызывают вопросы спортсмены, сменившие гражданство. По мнению Татьяны Тарасовой, чаще всего атлеты решаются на смену спортивного гражданства из-за высокой конкуренции в России

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила изданию «ВсеПроСпорт», что не согласна с критическим высказыванием министра спорта России Михаила Дегтярева в адрес российских спортсменов, которые сменили гражданство.

Дегтярев 4 сентября поддержал российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, но отметил, что у него вызывают вопросы спортсмены, сменившие гражданство. Отдельно он подверг критике спортсменов, которые в свое время сменили спортивное гражданство, а теперь заседают в Госдуме.

«Мы пока плохо знаем нового министра спорта, какая у него точка зрения. Считаю, нам всего хватает, чтобы выступать и выигрывать. А те, кто у нас занимает седьмые-восьмые места, задумываются о смене гражданства. Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», — сказала Тарасова.

По словам Тарасовой, чаще всего атлеты решаются на смену спортивного гражданства из-за высокой конкуренции в России, а в другой стране они начинают выигрывать на внутренних соревнованиях и получают возможность попасть на крупные турниры.

Российские спортсмены поехали на Олимпийские игры и Паралимпиаду 2024 года в Париже в качестве нейтральных атлетов. Ряд руководителей российских спортивных федераций и политиков за это их критиковали.

В частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» россиян, решивших выступить на Олимпиаде. Ее поддержал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавший «командой иноагентов» российских теннисистов на Олимпиаде.