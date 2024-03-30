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«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России

«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России
Также «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» повторил свою худшую сухую серию без забитых мячей в чемпионатах России по футболу. Об этом сообщает Opta.

В субботу, 30 марта, «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» не могут забить уже три матча подряд.

«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России
Спорт
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В последний раз подобное случалось со «Спартаком» в 2014 году при главном тренере Дмитрии Гунько.

Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ.

«Спартак» лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной командой без забитых голов этой весной.

«Урал» прервал свою четырехматчевую серию поражений в РПЛ, а на ноль уральцы сыграли впервые с сентября (12 матчей назад).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва
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