«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России
Московский «Спартак» повторил свою худшую сухую серию без забитых мячей в чемпионатах России по футболу. Об этом сообщает Opta.
В субботу, 30 марта, «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» не могут забить уже три матча подряд.
В последний раз подобное случалось со «Спартаком» в 2014 году при главном тренере Дмитрии Гунько.
Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ.
«Спартак» лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной командой без забитых голов этой весной.
«Урал» прервал свою четырехматчевую серию поражений в РПЛ, а на ноль уральцы сыграли впервые с сентября (12 матчей назад).
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