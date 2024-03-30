 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России

«Спартак» сыграл нулевую ничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ
«Красно-белые» дома не смогли забить «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ. «Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три игры подряд без голов
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Абаскаль заявил, что стартовый состав «Спартака» ему подсказывает бог
Спорт
Гильермо Абаскаль

«Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три матча подряд без голов. В последний раз «красно-белые» не забивали в трех матчах подряд в 2014 году при Дмитрии Гунько. Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» расположился на 13-й строчке с 20 очками.

В следующем туре «Спартак» 7 апреля в гостях сыграет с московским «Динамо». «Урал» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Урал
Материалы по теме
Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура
Спорт
Легионер «Спартака» забил гол в матче против сборной Аргентины
Спорт
Игроки «Спартака» встретились со спасавшим людей в «Крокусе» подростком
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России Спорт, 21:36
Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента Политика, 21:33
В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе» Общество, 21:32
Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину Общество, 21:25
«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России Спорт, 20:59
Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard Политика, 20:56
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
В Кургане решили экстренно эвакуировать аварийный дом Общество, 20:42
У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева Общество, 20:35
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 20:22
Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак» Спорт, 20:17
Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов Общество, 20:15
В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста Общество, 20:09