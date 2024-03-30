«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три матча подряд без голов. В последний раз «красно-белые» не забивали в трех матчах подряд в 2014 году при Дмитрии Гунько. Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» расположился на 13-й строчке с 20 очками.
В следующем туре «Спартак» 7 апреля в гостях сыграет с московским «Динамо». «Урал» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».
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