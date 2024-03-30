«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России

«Красно-белые» дома не смогли забить «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ. «Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три игры подряд без голов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три матча подряд без голов. В последний раз «красно-белые» не забивали в трех матчах подряд в 2014 году при Дмитрии Гунько. Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» расположился на 13-й строчке с 20 очками.

В следующем туре «Спартак» 7 апреля в гостях сыграет с московским «Динамо». «Урал» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».