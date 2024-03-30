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«Металлург» победил «Спартак» и последним вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

«Металлург» победил «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ
Магнитогорский клуб выиграл серию 1/4 финала в шести матчах. В полуфинале его соперником будет «Автомобилист». В другой паре встретятся «Локомотив» и «Трактор»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Магнитогорский «Метталург» обыграл в гостях московский «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Шайбы забросили Роман Канцеров (18-я минута), Денис Зернов (38) и Никита Михайлис (50).

21-летний голкипер «Металлурга» Илья Набоков четвертый раз в сезоне (третий в плей-офф) сыграл на ноль.

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Металлурга», магнитогорцы вышли в полуфинал.

В полуфиналах сыграют пары: «Металлург» — «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск).

Третий фаворит проиграл четвертьфинальную серию в плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Авангард»

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). «Спартак» был четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).

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«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда. «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Спартак
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