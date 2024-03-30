«Металлург» победил «Спартак» и последним вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Метталург» обыграл в гостях московский «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Шайбы забросили Роман Канцеров (18-я минута), Денис Зернов (38) и Никита Михайлис (50).
21-летний голкипер «Металлурга» Илья Набоков четвертый раз в сезоне (третий в плей-офф) сыграл на ноль.
Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Металлурга», магнитогорцы вышли в полуфинал.
В полуфиналах сыграют пары: «Металлург» — «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск).
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). «Спартак» был четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).
«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда. «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).
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