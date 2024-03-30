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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Ротенберг навестил в больнице пострадавшего в теракте 8-летнего хоккеиста

Ротенберг навестил в больнице юного хоккеиста, сбитого террористами у «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Восьмилетний Илья Толпыкин получил травмы во время теракта в «Крокус Сити Холле» и сейчас проходит лечение в одной из московских больниц. Тренер СКА подарил ему хоккейную экипировку, а также тренировочную форму сборной России
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг навестил в больнице восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом Ротенберг сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня ездил с сыном Ромой и ребятами из его команды к 8-летнему хоккеисту Илье Толпыкину. <...> Я лично и ребята восхитились мужеством Ильи! Он стойко переносит боль, идет на поправку и уже рвется на лед. Поговорили с ним и его родителями, лечащим врачом», — написал Ротенберг.

Накануне Ротенберг сообщил, что переведет юному хоккеисту 1 млн руб. «Сегодня мы подарили ему хоккейную экипировку, а также тренировочную форму сборной России. Еще раз желаю Илье здоровья, побыстрее выздороветь и вернуться на лед и, главное, забыть эти страшные минуты жизни, чтобы они не стали психологической травмой! Его родителям — стойкости, терпения», — добавил тренер.

Ротенберг подарит ₽1 млн пострадавшему в теракте 8-летнему хоккеисту
Спорт
Роман Ротенберг

Воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» сейчас проходит лечение в одной из московских больниц.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщала, что оказала Толпыкину финансовую помощь, специальные видеообращения к юному хоккеисту записали выступающие в НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин, в больнице его также навещал олимпийский чемпион Илья Ковальчук, выступающий сейчас за «Спартак». Отец Толпыкина говорил «Советскому спорту», что после нападения мальчика поддержали все клубы КХЛ.

Как рассказывала «Вечерней Москве» мать Толпыкина, 22 марта он вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла». Но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. Она рассказывала, что водитель специально наехал на Илью и его сестру.

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По словам матери мальчика, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. 11-летнюю сестру Ильи Ирину задело боковым зеркалом машины.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Крокус Сити Холл Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург Хоккей
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
ФХР оказала помощь 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Спорт
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Спорт
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