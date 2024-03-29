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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Ротенберг подарит ₽1 млн пострадавшему в теракте 8-летнему хоккеисту

Роман Ротенберг подарит ₽1 млн юному хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Главный тренер СКА сообщил, что вместе с командой навестит юного воспитанника академии «Олимпийская Деревня-80» Илью Толпыкина, который проходит лечение в одной из московских больниц
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг сообщил в своем телеграм-канале, что переведет 1 млн руб. восьмилетнему хоккеисту Илье Толпыкину, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

По словам Ротенберга, он с игроками СКА обязательно постарается навестить Толпыкина в больнице. «Я лично переведу миллион рублей на лечение и восстановление Ильи, мы передадим ему хоккейные подарки, новую экипировку.
Уверен, что уже скоро мы снова увидим Илью на льду! Скорейшего выздоровления и новых побед!» — написал главный тренер СКА.

ФХР оказала помощь 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Спорт
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» сейчас проходит лечение в одной из московских больниц.

Ранее 29 марта Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что оказала Толпыкину финансовую помощь, специальные видеообращения к юному хоккеисту записали выступающие в НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин, накануне его в больнице навестил олимпийский чемпион Илья Ковальчук, выступающий сейчас за «Спартак». Отец Толпыкина говорил «Советскому спорту», что после нападения мальчика поддержали все клубы КХЛ.

Как рассказывала «Вечерней Москве» мать Толпыкина, 22 марта он вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла». Но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. Она рассказывала, что водитель специально наехал на Илью и его сестру.

По словам матери мальчика, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. 11-летнюю сестру Ильи Ирину задело боковым зеркалом машины.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Роман Ротенберг КХЛ Крокус Сити Холл ХК СКА Санкт-Петербург
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