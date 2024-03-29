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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФХР оказала помощь 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Восьмилетний воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» Илья Толпыкин получил травмы во время теракта в «Крокус Сити Холле» и сейчас проходит лечение в одной из московских больниц
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Федерация хоккея России (ФХР) оказала финансовую помощь восьмилетнему Илье Толпыкину, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале ФХР.

«Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а персонально Илье — быстрее вернуться в любимый вид спорта, успехов и хоккейных побед!» — говорится в сообщении.

Воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» сейчас проходит лечение в одной из московских больниц.

Ранее специальное видеообращение к Толпыкину записал российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он пожелал юному игроку скорейшего выздоровления и заявил, что ждет его возвращения на лед.

Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Спорт
Александр Овечкин&nbsp;

Как рассказывала «Вечерней Москве» мать Толпыкина, 22 марта он вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла». Но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. Она рассказывала, что водитель специально наехал на Илью и его сестру.

По словам матери мальчика, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. 11-летнюю сестру Ильи Ирину задело боковым зеркалом машины.

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Отец Толпыкина рассказывал «Советскому спорту», что после нападения мальчика поддержали все клубы КХЛ. Накануне юного хоккеиста в больнице посетил олимпийский чемпион Илья Ковальчук, выступающий сейчас за «Спартак».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Крокус Сити Холл ФХР
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