Футболист «Ростова» Роналдо рассказал, что Карпин изменил его жизнь

Бразильский нападающий заявил, что рад получить возможность, которую Карпин дает ему в команде. Роналдо перешел в «Ростов» в январе из болгарского «Левски»

Фото: fc-rostov.ru

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал «Чемпионату», что главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь.

«Я чуть-чуть говорю по-английски, но понимаю испанский. С Карпиным говорю на испанском и все понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен», — сказал Роналдо.

По словам 23-летнего бразильца, он рад, что в «Ростове» ему предоставили шанс. «Карпин — очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин дает мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — добавил футболист.

Бразилец, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» в январе.

За российский клуб бразилец провел четыре матча и отметился одной голевой передачей.