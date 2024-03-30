Футболист «Ростова» Роналдо рассказал, что Карпин изменил его жизнь
Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал «Чемпионату», что главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь.
«Я чуть-чуть говорю по-английски, но понимаю испанский. С Карпиным говорю на испанском и все понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен», — сказал Роналдо.
По словам 23-летнего бразильца, он рад, что в «Ростове» ему предоставили шанс. «Карпин — очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин дает мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — добавил футболист.
Бразилец, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» в январе.
За российский клуб бразилец провел четыре матча и отметился одной голевой передачей.
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