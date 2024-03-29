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«Динамо» впервые с сентября проиграло в РПЛ, крупно уступив клубу Карпина

«Динамо» проиграло «Ростову» 1:4, потерпев первое с сентября поражение в РПЛ
«Ростов» в гостях победил «Динамо» со счетом 4:1, забив три гола еще в первом тайме. Последний раз «бело-голубые» проигрывали в РПЛ в девятом туре «Спартаку»
Игроки &laquo;Ростова&raquo;
Игроки «Ростова» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Футболисты московского «Динамо» уступили «Ростову» со счетом 1:4 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32) и Мохаммад Мохеби (42, 57). У проигравших отличился Бителло (79).

«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ с сентября прошлого года, тогда в девятом туре «бело-голубые» уступили «Спартаку» (0:1).

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«Ростов» забил три или больше гола в первом тайме матча РПЛ лишь в третий раз в XXI веке (против «Арсенала» в 2020 году и против «Ротора» в 2004-м), сообщает Opta.

«Динамо» за последние десять лет лишь четыре раза пропускало 3+ гола в первом тайме в матче РПЛ, последний случай был в мае 2022-го — в последнем матче Сандро Шварца с «Сочи» (1:5). Против «Ростова» динамовцы никогда не пропускали три гола до перерыва.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Подопечные Валерия Карпина поднялись на седьмое место с 30 очками.

В следующем туре «Динамо» 7 апреля примет «Спартак», «Ростов» днем ранее дома сыграет с «Сочи».

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