Неймар заявил, что отдал все силы саудовскому «Аль-Хилялю»

Бразилец, с которым расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, поблагодарил болельщиков и всех в «Аль-Хиляле» за поддержку и отметил, что теперь «знает настоящую Саудовскую Аравию и нашел друзей на всю жизнь»

Неймар (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Нападающий сборной Бразилии Неймар написал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что отдал все силы, выступая за саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее 28 января саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон.

«Всем в «Аль-Хиляле» и болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я хотел, чтобы мы вместе наслаждались лучшим временем на поле. Саудовцы, спасибо за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новый опыт. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и у меня тут появились друзья на всю жизнь», — написал Неймар.

Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался.

В семи матчах за «Аль-Хиляль» Неймар отметился одним забитым мячом. Ожидается, что форвард продолжит карьеру в бразильском «Сантосе».