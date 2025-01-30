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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Дегтярев назвал страшной трагедией авиакатастрофу в США с фигуристами

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Министр спорта и глава ОКР отметил, что в результате крушения самолета в Вашингтоне мировой спорт понес большую потерю

Крушение самолета в небе над Вашингтоном является страшной трагедией. Об этом «Матч ТВ» заявил министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Мировой спорт понес большую потерю — в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры. От имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе», — сказал Дегтярев «Матч ТВ».

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Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне.

В самолете были 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся из Чемпионата США, который прошел с 20 по 26 января в Уичито. Фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете было «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».

На борту находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также этим самолетом летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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Альвина Цаканян
фигурное катание Михаил Дегтярев Министерство спорта авиакатастрофа
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