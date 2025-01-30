 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 
Эксклюзив

Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мира

Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мира Шишковой и Наумова
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Российский тренер рассказал, что знал чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова, летевших на борту самолета, который разбился в результате столкновения с военным вертолетом
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами, находившимися на разбившемся самолете в США.

«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком (советские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. — «РБК Спорт»), я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.

Тарасова рассказала, как обзванивала знакомых в США после авиакатастрофы
Спорт
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

В среду, 30 января, самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от Вашингтона. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся с чемпионата США, прошедшего с 20 по 26 января в Уичито.

По информации ТАСС и «РИА Новости», среди пассажиров разбившегося самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
фигурное катание
Материалы по теме
В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в США
Спорт
Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собаки
Спорт
Тарасова рассказала, как обзванивала знакомых в США после авиакатастрофы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала ПоповаОбщество, 15:00
LVMH отчитался о падении операционной прибыли в сегменте алкоголя на 36%Вино, 15:00
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчикаОбщество, 14:53
Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:46
Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолетаСпорт, 14:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:36
ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцевПолитика, 14:34
Посольство назвало причину задержания 11 россиян в ТунисеПолитика, 14:28
Эксперт предположил, что экипаж Black Hawk не выполнил команду диспетчераОбщество, 14:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управленияPro, 14:20
Минфин назвал замороженным вопрос об онлайн-продаже винаВино, 14:20