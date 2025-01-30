Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мира
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами, находившимися на разбившемся самолете в США.
«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком (советские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. — «РБК Спорт»), я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.
В среду, 30 января, самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от Вашингтона. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся с чемпионата США, прошедшего с 20 по 26 января в Уичито.
По информации ТАСС и «РИА Новости», среди пассажиров разбившегося самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.
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