Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мира Шишковой и Наумова

Российский тренер рассказал, что знал чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова, летевших на борту самолета, который разбился в результате столкновения с военным вертолетом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами, находившимися на разбившемся самолете в США.

«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком (советские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. — «РБК Спорт»), я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.

В среду, 30 января, самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от Вашингтона. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся с чемпионата США, прошедшего с 20 по 26 января в Уичито.

По информации ТАСС и «РИА Новости», среди пассажиров разбившегося самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.