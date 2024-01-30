Россиянка Алина Корнеева проиграла на старте турнира WTA в Таиланде

Российская теннисистка в 16 лет проиграла на старте турнира в Таиланде

Алина Корнеева, которая ранее в январе не дебютном Australian Open дошла до второго круга, уступила на старте турнира в Хуахине китаянке Ван Яфань

Алина Корнеева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

В первом круге 16-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила китаянке Ван Яфань, 78-й ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.

В следующем матче Ван Яфань сыграет с Анной Шмидловой из Словакии.

Корнеева сейчас занимает 141-е место в мировом рейтинге. В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.

В нынешнем сезоне Корнеева дошла до второго круга уже на взрослом Australian Open, где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, на тот момент 12-й ракетке мира.