Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open
Матч российской теннисистки Анны Блинковой и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге Australian Open был признан лучшим на прошедшем турнире «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте Australian Open
Эта встреча закончилась победой Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22–20). Теннисистки сыграли самый длительный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» — он продолжался более получаса.
В пятерку лучших матчей турнира также вошли:
Второй раунд. Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4;
Полуфинал. Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:2), 6:4;
Четвертый раунд. Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0;
Финал. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
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