Матч россиянки Блинковой против Рыбакиной признали лучшим на Australian Open

Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open

Во втором круге Анна Блинкова в третьем сете выиграла у Елены Рыбакиной получасовой тай-брейк, победив соперницу с десятого матчбола. В пятерку лучших матчей турнира также вошли встреча Андрея Рублева и финал Даниила Медведева

Анна Блинкова (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Матч российской теннисистки Анны Блинковой и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге Australian Open был признан лучшим на прошедшем турнире «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте Australian Open

Эта встреча закончилась победой Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22–20). Теннисистки сыграли самый длительный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» — он продолжался более получаса.

В пятерку лучших матчей турнира также вошли:

Второй раунд . Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4;

Полуфинал . Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:2), 6:4;

Четвертый раунд . Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0;

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