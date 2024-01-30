Российские фигуристы сохранят выплаты за ОИ-2022 после наказания Валиевой

Дмитрий Песков сообщил, что выплаты для российских спортсменов не будут пересмотрены после решений CAS и ISU. За золотые медали олимпийского командного турнира в Пекине российские фигуристы получили по 4 млн руб.

Камила Валиева (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Российские власти не будут пересматривать выплаты для спортсменов после перераспределения наград командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует «РИА Новости».

«Правильно», — ответил Песков на вопрос о том, правильно ли считать, что не будет никакого пересмотра выплат для спортсменов в сторону уменьшения.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин. На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) постановил аннулировать результаты Валиевой на Играх-2022, из-за этого сборная России опустилась с первого на третье место в командном турнире фигуристов. Золото получит США, серебро — Япония.

Таким образом, бронзовые медали турнира вместо золотых получат россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

За золотые медали Игр в Пекине фигуристам ранее выплатили от государства по 4 млн руб. За бронзу предусматривались призовые в размере 1,7 млн руб.