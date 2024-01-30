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МОК ответил на вопрос о возможном лишении России золота из-за Валиевой

МОК: решение о лишении России золота из-за Валиевой примет Союз конькобежцев
Ранее Национальный олимпийский комитет США объявил, что американские фигуристы получат золото из-за отстранения России
Глава МОК Томас Бах
Глава МОК Томас Бах (Фото: Chloe Knott for OIS/IOC/Handout via REUTERS)

Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о лишении сборной России по фигурному катанию золота командного турнира Олимпиады-2022 будет принимать Международный союз конькобежцев ISU. Об этом в МОК сообщили «РБК Спорт».

«МОК приветствует тот факт, что CAS внес ясность в это дело и спортсмены наконец-то смогут получить свои олимпийские медали, — сообщили в организации. — МОК теперь может присудить медали в соответствии с итоговым положением команд, который должен быть установлен ISU. МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию награждения медалями».

В МОК также подчеркнули, что «этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости обратить внимание на роль, которую играет окружение спортсменов в делах о допинге». «Это тем более важно, если спортсмены — несовершеннолетние, которые еще больше полагаются на свое окружение», — заявили в организации.

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Ранее сообщалось, что ISU рассмотрит вопрос о пересмотре результатов командного турнира 7 февраля.

На командном турнире сборная России заняла первое место, США — второе, Японии — третье. Однако сразу после завершения турнира стало известно о положительной допинг-пробе у Валиевой, которая была взята за 1,5 месяца до Олимпиады. В результате МОК отказался проводить церемонию награждения и ратифицировать результаты турнира до завершения расследования. В случае пересмотра медалей золото получит США, серебро — Япония, бронзу — Канада.

Национальный олимпийский комитет США уже объявил, что американские фигуристы получат золото из-за отстранения России. Об этом, как утверждается в сообщении пресс-службы, генеральному директору НОК США Саре Хиршланд сообщили в МОК.

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