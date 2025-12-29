Дюков назвал крайней мерой новый иск в CAS ради допуска футболистов

Дюков: новое обращение по допуску футболистов в CAS — это крайняя мера

Глава РФС напомнил, что организация уже пыталась оспорить отстранение сборных в 2022 году. Он отметил, что ситуация с возвращением россиян на турниры начала меняться

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В Российском футбольном союзе (РФС) считают «крайней мерой» новое обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу допуска команд на международные турниры, заявил «РИА Новости» президент организации Александр Дюков.

«Мы были первой спортивной федерацией, подавшей иск в CAS в 2022 году. В настоящий момент мы видим, что ситуация с возвращением наших спортсменов начала меняться», — отметил он.

Дюков 26 декабря говорил, что в следующем году ФИФА и УЕФА могут допустить россиян, которые не участвуют в турнирах этих организаций после начала военной операции на Украине в 2022 году.

МОК 11 декабря рекомендовал допустить россиян на международные юношеские турниры без ограничений. Для взрослых турниров рекомендации остались прежними — нейтральный статус и индивидуальные дисциплины. При этом ряд международных федераций уже приняли решение о допуске россиян в командных видах (например, водное поло) и под национальным флагом (в частности, в дзюдо).

В таких видах, как санный спорт и лыжные виды, российская сторона смогла добиться допуска к международным турнирам в нейтральном статусе в CAS.