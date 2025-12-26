Глава РФС Дюков: исходим из того, что в 2026 году УЕФА и ФИФА допустят Россию

Президент РФС заявил о надежде на допуск России на турниры в 2026 году

После рекомендации МОК о возвращении российских юниоров президент РФС Александр Дюков рассчитывает на положительные решения от футбольных федераций, которые снимут действующие ограничения

Александр Дюков (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о надеждах на возвращение российских сборных и клубов в официальные международные соревнования в следующем году. Его слова приводит «Матч ТВ»

По его словам, РФС исходит из того, что ФИФА и УЕФА примут соответствующие решения в 2026 году.

«Исходим из того, что в следующем году, вслед за МОК, международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях», — сказал Дюков.

Он отметил, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), принятая в конце 2025 года и призывающая снять ограничения для российских спортсменов на международных юношеских соревнованиях, стала значительным шагом вперед для всего российского спорта.

Президент РФС напомнил, что в конце 2023 года ФИФА и УЕФА уже принимали решения о допуске российских юношеских сборных U-17, однако технически эти решения так и не были реализованы. РФС надеется, что с учетом новой позиции МОК футбольные федерации найдут возможность включить российские команды в группы на предстоящих жеребьевках.

Президент РФС подтвердил, что планирует лично принять участие в конгрессах ФИФА и УЕФА в 2026 году. По его словам, предметный диалог с международными федерациями начнется в следующем году.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.