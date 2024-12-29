Осужденный за наркотики экс-игрок сборной России погиб на спецоперации

Отец футболиста сообщил, что 43-летний Алексей Бугаев погиб в воскресенье. В сентябре бывшего спортсмена приговорили к 9,5 годам строгого режима по делу о наркотиках

Алексей Бугаев (Фото: Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный в сентябре на девять с половиной лет по делу о наркотиках, погиб в зоне военной операции, сообщил Sport24 отец бывшего спортсмена Иван Бугаев.

Первым о гибели 43-летнего Бугаева сообщил в телеграм-канале спортивный юрист и агент Антон Смирнов.

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой», — сказал Иван Бугаев, отметив, что его сын погиб в воскресенье, 29 декабря.

В сентябре 2024-го, после вердикта суда, адвокат Бугаева Константин Жеребцов сказал «РИА Новости», что бывший футболист планировал отправиться в зону военной операции «и в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся».

Бугаев играл за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил в 29 лет.

В сентябре 2024-го суд в Краснодаре приговорил Бугаева к девяти с половиной годам в колонии строгого режима, признав его виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

Как следует из приговора, Бугаева задержали в октябре 2023-го, когда он забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 г с целью дальнейшего незаконного сбыта.