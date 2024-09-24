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Экс-футболиста сборной России осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках

Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках
Алексей Бугаев обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 28 октября прошлого года бывшего футболиста задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 г
Алексей Бугаев, 2004 год
Алексей Бугаев, 2004 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере и осудил на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 г. Эти наркотики он приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, но был задержан полицейскими.

Отмечается, что в своих показаниях 43-летний бывший футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Телеграм-канал Shot писал, что Бугаева остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком весом около 500 г. Во время обыска спортсмен попытался убежать. В полиции сообщили, что у задержанного нашли около 0,5 кг психостимулятора — производного N-метилэфедрона.

Бугаев играл за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». Является обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005) с «железнодорожниками». За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил в 29 лет.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол наркотики суд Алексей Бугаев
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