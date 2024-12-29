Легков объяснил отстранение лыжников страхом норвежцев «получить по ушам»
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не спешит с допуском российских лыжников из-за скандинавского лобби, которому не нужны сильные конкуренты, заявил Vseprosport олимпийский чемпион Сочи в марафоне Александр Легков.
Российские лыжники не выступают на турнирах FIS с 2022 года, на этот сезон им продлили отстранение, несмотря на рекомендации МОК о допуске в нейтральном статусе.
Легков считает, что сама FIS не против возвращения россиян, но в принятии решения зависит от позиции скандинавских стран, у которых сильное лобби.
«Если нас допустят в лыжных гонках сейчас, норвежцы, финны и шведы скажут, что они не будут участвовать в соревнованиях с нами. А если норвежцы не поедут, смысла в лыжных гонках не будет, они сейчас доминируют», — сказал Легков.
Олимпийский чемпион считает, что не надо верить словам норвежцев о том, что им не хватает россиян на турнирах. «Когда русских допустят, норвежцы получат по ушам от нас на соревнованиях, потому что мы самые сильные. А норвежцы не хотят получить по ушам, поэтому и выступают против нас», — добавил Легков.
В зимних видах спорта россиян допустили в нейтральном статусе на международные соревнования по ски-альпинизму (будет в программе Олимпиады-2026) и к отбору на Олимпиаду в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке (курирует Международный союз конькобежцев).
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявляла, что россиян вряд ли допустят на Олимпиаду в Италии, а также что лыжники не будут выступать в нейтральном статусе.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов