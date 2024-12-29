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Легков объяснил отстранение лыжников страхом норвежцев «получить по ушам»

Легков: норвежцы против допуска российских лыжников, потому что получат по ушам
Чемпион Игр в Сочи считает, что FIS готова вернуть россиян, но боится бойкота скандинавских стран, в том числе доминирующих в лыжных гонках норвежцев, которым не нужны сильные конкуренты
Александр Легков
Александр Легков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не спешит с допуском российских лыжников из-за скандинавского лобби, которому не нужны сильные конкуренты, заявил Vseprosport олимпийский чемпион Сочи в марафоне Александр Легков.

Российские лыжники не выступают на турнирах FIS с 2022 года, на этот сезон им продлили отстранение, несмотря на рекомендации МОК о допуске в нейтральном статусе.

Легков считает, что сама FIS не против возвращения россиян, но в принятии решения зависит от позиции скандинавских стран, у которых сильное лобби.

«Если нас допустят в лыжных гонках сейчас, норвежцы, финны и шведы скажут, что они не будут участвовать в соревнованиях с нами. А если норвежцы не поедут, смысла в лыжных гонках не будет, они сейчас доминируют», — сказал Легков.

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Олимпийский чемпион считает, что не надо верить словам норвежцев о том, что им не хватает россиян на турнирах. «Когда русских допустят, норвежцы получат по ушам от нас на соревнованиях, потому что мы самые сильные. А норвежцы не хотят получить по ушам, поэтому и выступают против нас», — добавил Легков.

В зимних видах спорта россиян допустили в нейтральном статусе на международные соревнования по ски-альпинизму (будет в программе Олимпиады-2026) и к отбору на Олимпиаду в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке (курирует Международный союз конькобежцев).

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявляла, что россиян вряд ли допустят на Олимпиаду в Италии, а также что лыжники не будут выступать в нейтральном статусе.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Легков Международная федерация лыжного спорта (FIS)
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